Мостовой о поражении «Динамо»: «Смеялся с комментаторов – ни одного плохого слова не скажут. Проигрывал бы «Спартак» – разорвали бы тренера. А тут все нормально»

Александр Мостовой: смеялся с комментаторов матча «Динамо» – «Акрон».

«Динамо» уступило «Акрону» (1:2) в игре 15-го тура Мир РПЛ.

– Смеялся с двух комментаторов этой встречи (матч комментировали Георгий Черданцев и Сергей Дурасов – Спортс’‘).

«Динамо» проигрывает 0:2, а они ни одного плохого слова не скажут. Сейчас бы «Спартак » проигрывал – разорвали бы тренера.

А тут все нормально, команда проигрывает «Акрону», который два раза за центр поля вышел. Проиграли, все нормально (смеется).

– Болельщики «Динамо» вряд ли довольны.

– Я давно уже говорю, что нельзя сидеть на нескольких стульях. У нас это делают. Но касательно игры даже вопросы.

Как можно три дня назад обыгрывать «Зенит» и проиграть сейчас «Акрону» дома? Что происходит?

Это вопросы к тренерскому штабу. «Динамо » сегодня многих удивило, – сказал Александр Мостовой .

