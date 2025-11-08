  • Спортс
30

Мостовой о поражении «Динамо»: «Смеялся с комментаторов – ни одного плохого слова не скажут. Проигрывал бы «Спартак» – разорвали бы тренера. А тут все нормально»

Александр Мостовой: смеялся с комментаторов матча «Динамо» – «Акрон».

«Динамо» уступило «Акрону» (1:2) в игре 15-го тура Мир РПЛ.

– Смеялся с двух комментаторов этой встречи (матч комментировали Георгий Черданцев и Сергей Дурасов – Спортс’‘).

«Динамо» проигрывает 0:2, а они ни одного плохого слова не скажут. Сейчас бы «Спартак» проигрывал – разорвали бы тренера.

А тут все нормально, команда проигрывает «Акрону», который два раза за центр поля вышел. Проиграли, все нормально (смеется).

– Болельщики «Динамо» вряд ли довольны.

– Я давно уже говорю, что нельзя сидеть на нескольких стульях. У нас это делают. Но касательно игры даже вопросы.

Как можно три дня назад обыгрывать «Зенит» и проиграть сейчас «Акрону» дома? Что происходит?

Это вопросы к тренерскому штабу. «Динамо» сегодня многих удивило, – сказал Александр Мостовой.

«Динамо» идет хуже сезона, когда вылетели. Жуткий итог 1-го круга

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
