Мостовой о поражении «Динамо»: «Смеялся с комментаторов – ни одного плохого слова не скажут. Проигрывал бы «Спартак» – разорвали бы тренера. А тут все нормально»
«Динамо» уступило «Акрону» (1:2) в игре 15-го тура Мир РПЛ.
– Смеялся с двух комментаторов этой встречи (матч комментировали Георгий Черданцев и Сергей Дурасов – Спортс’‘).
«Динамо» проигрывает 0:2, а они ни одного плохого слова не скажут. Сейчас бы «Спартак» проигрывал – разорвали бы тренера.
А тут все нормально, команда проигрывает «Акрону», который два раза за центр поля вышел. Проиграли, все нормально (смеется).
– Болельщики «Динамо» вряд ли довольны.
– Я давно уже говорю, что нельзя сидеть на нескольких стульях. У нас это делают. Но касательно игры даже вопросы.
Как можно три дня назад обыгрывать «Зенит» и проиграть сейчас «Акрону» дома? Что происходит?
Это вопросы к тренерскому штабу. «Динамо» сегодня многих удивило, – сказал Александр Мостовой.
«Динамо» идет хуже сезона, когда вылетели. Жуткий итог 1-го круга