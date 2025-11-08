Мостовой о «Динамо» и Карпине: «Я уже говорил о совмещении, так что они сами виноваты. Как‑то подозрительно в матче с «Акроном» у игроков глаза не горели, злости не было»

Александр Мостовой: у «Динамо» глаза не горели в матче с «Акроном».

Александр Мостовой отреагировал на поражение «Динамо» от «Акрона » в 15-м туре Мир РПЛ (1:2).

– Вас удивляют результаты «Динамо»?

– Да. Тем более с их лозунгами, когда они в начале сезона сделали то, что не надо. Я уже говорил о совмещении, так что они сами виноваты.

А с точки зрения футбола, конечно, трудно понять этот результат. Три дня назад они обыграли «Зенит» на выезде (в Кубке России, 3:1 – Спортс’‘), а потом проиграли дома «Акрону».

Вроде владели преимуществом, но глаза не горели, особой злости не было, как‑то подозрительно. «Акрон» ничего не сделал: два раза перешел центр поля, провел две контратаки и забил два гола.

Здесь вопрос к «Динамо» и тренерскому штабу. Конечно, меня удивило это поражение. Хорошо играли, но умудрились дома проиграть «Акрону», это наталкивает на кое‑какие мысли.

– Карпин после игры сказал, что хочет к жене и дочке. Это признаки серьезной психологической усталости?

– Я еще в начале сезона говорил, что совмещение непозволительно. Не знаю, куда смотрело руководство «Динамо»…

Что такого в этом высказывании? Все хотят к женам и детям, нормально все. Карпин же сказал: «Ну убирайте меня из «Динамо», и че? Я в сборной есть», – сказал бывший полузащитник сборной России.