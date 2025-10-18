Александр Тарханов: «Иностранные тренеры должны учить русский. Даже Гвардиоле в «Баварии» дали три месяца, чтобы он немецкий выучил. Не должно быть отговорок, что язык сложный»

Александр Тарханов заявил, что иностранные тренеры должны учить русский язык.

Ранее с такой идеей выступил экс-тренер «Спартака» Олег Романцев: «Надо поставить задачу изучать русский. Может, уменьшать им зарплату, если они не будут знать язык в течение какого‑то времени».

«Я согласен с Олегом Ивановичем Романцевым, что все иностранные тренеры должны учить русский язык. Даже Гвардиоле дали три месяца, чтобы он немецкий выучил, когда тот приехал в «Баварию». Нужно уметь общаться на языке той страны, где ты работаешь.

Переводчик не всегда полностью выразит идею. А у нас мало знают русский. Это проблема. Станкович должен выучить русский язык, да и не только он. Не должно быть отговорок, что язык сложный. Слишкович и Альба выучили, значит, нет ничего сложного.

Когда я работал в Болгарии, то говорил, что у меня уже возраст, чтобы болгарский учить, поэтому сказал, чтобы русский учили. Все по-русски понимали», – заявил бывший главный тренер «Урала».