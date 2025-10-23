«Иногда кажется, что у команд Гвардиолы просто контроль ради контроля. А «Ростов» с Альбой так не играет, у нас другие акценты. Ну и титулов у Пепа побольше». Кучаев о тренерах
Константин Кучаев сравнил стиль Джонатана Альбы и Пепа Гвардиолы.
– Видел, что Джонатана Альбу сравнивают с Гвардиолой. Как тебе такая аналогия?
– Я, к сожалению, пока с Гвардиолой не работал. Поэтому мне трудно их сравнивать.
Но по тому, что я вижу, у Гвардиолы порой очень много контроля мяча. Очень много акцента на владении. Иногда кажется, что у его команд просто контроль ради контроля. А мы с Альбой, на мой взгляд, так не играем. У нас другой стиль, другие акценты. Поэтому тут сравнение не особо уместно.
Ну и титулов у Гвардиолы побольше будет, ха-ха, – сказал капитан «Ростова».
