  Гурцкая о «Ростове»: «Хочу видеть Кержакова тренером. Альба уйдет, когда Саввиди примет команду. Он избавится от всех, кто был от прошлого руководства»
7

Гурцкая о «Ростове»: «Хочу видеть Кержакова тренером. Альба уйдет, когда Саввиди примет команду. Он избавится от всех, кто был от прошлого руководства»

Тимур Гурцкая хочет, чтобы «Ростов» возглавил Александр Кержаков.

– В скором времени в «Ростове» произойдет полная смена руководства. Альба тоже понимает, что он дорабатывает до конца года. 

– Журналист Сергей Егоров считает, что вы будете лоббировать в «Ростов» Александра Кержакова.

– Я могу трудоустроить кого-то в «Ростов»? Информационно я буду лоббировать, чтобы Александра приняли туда. Я не хочу терять его как спикера, но хочу вернуть как тренера. 

– При здоровом Альбе?

– Если будет принято решение сменить тренера.

Альба уйдет вместе с нынешним руководством?

– Это прогноз. Когда Саввиди примет команду, Альба уйдет.  

– Пресс-служба Саввиди отрицает его заход в клуб.

– Пресс-служба Саввиди очень аккуратно относится к таким решениям.

Я думаю, что с вероятностью 90% Саввиди будет руководить командой. Он будет хозяином клуба в ближайшее время. Вряд ли у него такое же мнение, как у предыдущего руководства – оставить Альбу на работе. 

– Но мы же сами видим, что при Альбе «Ростов» хорош.

– Я не знаю, чего хочет Иван Саввиди, но, думаю, он принципиально избавится от всех, кто был от прошлого руководства, – сказал футбольный агент Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!» на ютуб-канале.

«Ростов» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 15 очков в 13 матчах.

Саввиди не будет руководить «Ростовом»: «Домыслы, не имеющие оснований. «Агроком» выступит спонсором клуба, если правительство региона сочтет это необходимым»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoпремьер-лига Россия
logoДжонатан Альба
logoАлександр Кержаков
logoРостов
logoИван Саввиди
Тимур Гурцкая
агенты
Это футбол, брат!
возможные трансферы
