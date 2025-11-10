«Динамо» впервые в сезоне стало претендентом на вылет из РПЛ по версии Opta. Москвичи идут на 10-м месте, отрыв от зоны стыков – 3 очка

«Динамо» может вылететь из РПЛ по итогам сезона, считает Opta.

После 15 туров команда Валерия Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 17 очками. Отрыв от зоны переходных матчей – 3 балла, отставание от топ-3 – 13 очков.

«Динамо» впервые в сезоне стало претендентом на вылет из РПЛ по версии суперкомпьютера Opta. Вероятность завершения чемпионата в зоне стыковых матчей оценивается в 2,4%.

Opta дает 0% на попадание москвичей в топ-3 по итогам сезона. До старта чемпионата динамовцы котировались в числе основных претендентов на первое место с вероятностью в 8,1%.