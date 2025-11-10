Клубы МЛС не видят смысла в подписании Неймара. «Чикаго Файр» назвал отказ от игрока «благословением» (ESPN Brasil)

Скауты и директора клубов МЛС не видят смысла в подписании Неймара.

Клубы МЛС считают нецелесообразными инвестиции в подписание Неймара.

Контракт 33-летнего нападающего с «Сантосом » рассчитан до конца года. Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Интер Майами », за который играют Лионель Месси и другие его бывшие партнеры по «Барселоне».

Однако, по данным ESPN Brasil, большинство ведущих североамериканских клубов не в восторге от потенциального трансфера звездного игрока. Опрошенные скауты и директора клубов не видят смысла инвестировать средства в Неймара .

Многие специалисты не верят, что бывший игрок «ПСЖ» сможет переломить ситуацию, выступать стабильно и дать результат после значительных инвестиций в его подписание. Для примера, многие ценят Сон Хын Мина , играющего за «Лос-Анджелес », его называют «идеальным» игроком.

По информации источников из «Чикаго Файр», который претендовал на Неймара, в клубе считают неподписание игрока «благословением», а самого бразильца – «головной болью», поскольку он не оправдывает ожиданий на поле.

Неймар забил 6 голов и сделал три ассиста в 23 матчах (только 8 провел целиком) после возвращения в «Сантос». Его подробная статистика – здесь .

