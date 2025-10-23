«Неймар должен был стать наследником Месси, Лионель хотел его возвращения. Вопрос с его уходом решался при участии Захави». Бывший вице-президент «Барсы» Местре о бразильце

Бывший вице-президент «Барсы» вспомнил уход Неймара из клуба.

«По нашему плану он должен был стать кем-то вроде наследника Месси. И Лео хотел, чтобы он вернулся, он сказал мне: «Я хочу, чтобы он вернулся». И я понимаю его, потому что в ситуациях один на один, если Лео приходилось все делать самому, это было одно, но если это делали Лео и Неймар, все менялось.

Тогда даже игроки не знали, что он уходит. Я говорил с очень важным членом команды, и он сказал мне, что они были на свадьбе за одним столом с Лео Месси и Неймаром, и он ни разу не упомянул, что уйдет. Вот почему я сказал, что уверен на 200 процентов [что Неймар останется]. Потом, спустя время, я понял, как решался вопрос с его уходом при участии Пини Захави . И мы уже знаем, с кем Пини очень дружит.

Мы выиграли судебный процесс против семьи Неймара, и Лапорта отправился в Израиль, чтобы поговорить с Пини Захави, и он все простил, выиграв в апелляционном суде. Мы определенно по-прежнему будем видеть его в «Барселоне», – сказал Жорди Местре.