  • Президент «Сантоса» о продлении Неймара: «Его цель – ЧМ-2026. Я верю, что мы разрешим ситуацию в подходящее время и согласуем контракт»
Президент «Сантоса» о продлении Неймара: «Его цель – ЧМ-2026. Я верю, что мы разрешим ситуацию в подходящее время и согласуем контракт»

В «Сантосе» верят, что Неймар останется в клубе.

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра полагает, что Неймар продолжит играть в клубе в следующем году.

Текущий контракт бразильского нападающего истекает в декабре, пока он не подписывал новый.

«Цель Неймара – чемпионат мира 2026 года. Если мы договоримся, его контракт будет согласован. [Только] при условии, что «Сантос» и Неймар, у которых есть глубокое и позитивное доверие, найдут общий язык. Я верю, что мы разрешим эту ситуацию в подходящее время.

«Сантос» и Неймар периодически оценивают ситуацию. Мы оценивали ее, когда он пришел, и эта оценка отличается от сегодняшней. Финансовые параметры будут оцениваться обеими сторонами до конца года. Он не беспокоится о финансах, а у «Сантоса» есть свои ограничения», – заявил Тейшейра.

Неймар не попал в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи в ноябре. Форвард не играл за национальную команду с октября 2023 года, когда получил травму передней крестообразной связки.

В субботу Неймар вернулся на поле после 48-дневного отсутствия из-за мышечной проблемы в матче чемпионата Бразилии против «Форталезы» (1:1).

