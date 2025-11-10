Быстров о матче «Зенита» с «Крыльями»: «Семак капитулировал, выпустив Соболева – дай Ерохину, Лусиано 30 минут. «Судьи плохо судили, поле неровное…» Это не отмазка для такого клуба»

Владимир Быстров: Семак ждет, терпит, а Соболев ничего не показывает.

Бывший полузащитник «Зенита » Владимир Быстров раскритиковал тренера петербуржцев Сергея Семак и форварда команды Александра Соболева после матча 15-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Семак на 61-й минуте капитулировал, выпустив Соболева. И это после матча с «Динамо», в котором Соболев был худшим на поле.

Против «Динамо» Семак оставил его на все 90 минут, не давая шанс проявить себя другому футболисту. Ждет, терпит – Соболев ничего не показывает. Они сгорели дома 1:3.

И после этого в Самаре за 30-35 минут Соболев один раз хорошо пробил головой – больше ничего, за исключением размахиваний руками.

Дай Ерохину эти 30 минут! Или Лусиано! Тебе нужно забить, а ты поднял белый флаг и капитулируешь: «Судьи плохо судили, поле было неровное…» Это не отмазка для такого клуба, как «Зенит», – сказал Быстров в шоу «Родной футбол» на ВидеоСпортсе’‘ .