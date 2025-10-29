Мостовой о Соболеве: «Мог стать вторым Дзюбой, но что-то пошло не так. Александру не хватает стабильности, в «Спартаке» тоже были с этим проблемы»
Александр Мостовой считает, что Александру Соболеву не хватает стабильности.
«Соболев не показывает той стабильности, которую от него ждут. Играет на среднем уровне. Не сказать, что проваливается, но и исходы матчей практически не решает.
И нельзя говорить, что Семак дает ему недостаточно шансов. Соболева неоднократно выпускали в важных матчах. Но вот не выходит у него стать железно первым номером в «Зените». Оно и понятно – конкуренция там бешеная.
Стабильности Александру не хватает на протяжении всей карьеры. В «Спартаке» тоже были с этим проблемы. Хотя все данные у него есть для того, чтобы забивать 15-20 мячей в РПЛ. Соболев мог стать вторым Дзюбой, но что-то пошло не так», – сказал бывший игрок сборной России.
