Кержаков о Соболеве: «На тренировке после «Динамо» он демонстративно показывал свое отношение: медленно шел, не добегал. Семак не может его искусственно завести»
– После игры «Зенит» – «Динамо» я остался на некоторое время, ждал брата. Те, кто не играл или принял мало участия в игре, выполняли легкую тренировку – несколько повторений выбеганий с центра поля до линии ворот. Кто активнее всех выполнял эти упражнения? Тимощук и Эракович.
Соболев демонстративно показывал свое отношение ко всему. Он медленно шел, не добегал 3-5 метров до линий. Было видно, что что-то не в порядке.
– Как быть в этой ситуации?
– Семак не может искусственно завести Соболева, чтобы он стал хорошо тренироваться и выкладываться, чтобы после игры он отрабатывал для себя, понимая, что в будущем это пригодится. А когда он делает так, то что хочет этим показать?
– Что даже когда он делает так, его не замечают.
– А в этом чемпионате вы видели в нем футболиста, который заметен? – сказал бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в эфире шоу «Это футбол, брат!»
