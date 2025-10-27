  • Спортс
  • Кержаков о Соболеве: «На тренировке после «Динамо» он демонстративно показывал свое отношение: медленно шел, не добегал. Семак не может его искусственно завести»
32

Кержаков о Соболеве: «На тренировке после «Динамо» он демонстративно показывал свое отношение: медленно шел, не добегал. Семак не может его искусственно завести»

Александр Кержаков отменил недостаточную старательность Александра Соболева.

– После игры «Зенит» – «Динамо» я остался на некоторое время, ждал брата. Те, кто не играл или принял мало участия в игре, выполняли легкую тренировку – несколько повторений выбеганий с центра поля до линии ворот. Кто активнее всех выполнял эти упражнения? Тимощук и Эракович.

Соболев демонстративно показывал свое отношение ко всему. Он медленно шел, не добегал 3-5 метров до линий. Было видно, что что-то не в порядке. 

– Как быть в этой ситуации?

Семак не может искусственно завести Соболева, чтобы он стал хорошо тренироваться и выкладываться, чтобы после игры он отрабатывал для себя, понимая, что в будущем это пригодится. А когда он делает так, то что хочет этим показать?

– Что даже когда он делает так, его не замечают.

– А в этом чемпионате вы видели в нем футболиста, который заметен? – сказал бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Быстров о Соболеве: «Будь я в «Зените», сказал бы: «Саш, иди ты ## ###, иди в другой клуб, выйди из компьютера». Вместо этого пешехода выпустите молодого воспитанника»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Александр Соболев
Зенит
Это футбол, брат!
Александр Кержаков
Анатолий Тимощук
Сергей Семак
Страхиня Эракович
logoпремьер-лига Россия
