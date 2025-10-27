  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Геннадий Орлов: «Соболев – не нападающий для команды, претендующей на чемпионство. Не техничен, не быстр. Конкуренты мастеровитее»
14

Геннадий Орлов: «Соболев – не нападающий для команды, претендующей на чемпионство. Не техничен, не быстр. Конкуренты мастеровитее»

Геннадий Орлов заявил, что Александр Соболев не подходит претендентам на титул.

«У Семака есть несколько вариантов игры в атаке. [Против «Динамо»] Глушенков вышел на острие, менялся с Луисом Энрике. Во втором тайме на поле появился Лусиано, который еще не набрал необходимую форму. Кассьерра пока в лазарете.

Соболев? Ну... Александр все-таки не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство. Не хватает ему нужных качеств. Не техничен, не быстр. Да, у него есть свои козыри. Но не для борьбы за золотые медали. Он слабее конкурентов, те мастеровитее», – заявил комментатор.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Соболев
logoМатео Кассьерра
logoЛусиано Гонду
logoГеннадий Орлов
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
logoЛуис Энрике Андре
