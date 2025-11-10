  • Спортс
  • «Ман Сити» о 1000 матчей Пепа: «71,6% побед. У Фергюсона – 58,1%, у Моуринью – 61,6%, у Анчелотти – 59,8%, у Конте – 58,2%, у Энрике – 61,3%. Цифры отражают класс нашего тренера»
«Ман Сити» сравнил процент побед Гвардиолы, Фергюсона, Анчелотти, Моуринью.

«Манчестер Сити» сопоставил процент выигранных матчей тренера Пепа Гвардиолы и его известных соперников и коллег.

Каталонец в воскресенье провел 1000-й матч в тренерской карьере – против «Ливерпуля» (3:0) в 11-м туре АПЛ.

«Пеп выиграл 716 из 1000 своих матчей, что, очевидно, означает, что его процент побед составляет колоссальные 71,6%. Это в среднем 27 побед в лиге из 38 игр за сезон.

Отсутствие исторических данных по матчам делает невозможным детальное сравнение с другими тренерами после 1000 игр. Однако мы можем сравнить 71,6% побед Гвардиолы с текущей статистикой некоторых его коллег из Зала славы, и, как вы можете себе представить, эти цифры отражают класс нашего тренера.

Например, процент побед Фергюсона в 2155 играх, – 58,1%, в то время как Моуринью одержал 61,6% побед, а Анчелотти – 59,8%. Другими известными именами в европейском футболе XXI века являются Антонио Конте и Луис Энрике, которые одержали 58,2% и 61,3% побед соответственно.

2445 – столько голов забили команды Гвардиолы за 1000 игр. Это в среднем почти 2,5 гола за игру. 1332 гола – в 550 играх, которые он провел в качестве тренера «Сити». За карьеру команды Пепа пропустили 813 голов, а общая разница забитых и пропущенных мячей – плюс 1632.

Гол Жереми Доку в ворота «Ливерпуля» стал 850-м для «Сити» в Премьер-лиге с момента прихода Пепа в 2016 году, а в наши ворота забили 301 гол.

За карьеру Пеп дважды побеждал со счетом 9:0: с «Барселоной» против «Оспиталет» в 2011 году и с «Сити» против «Бертона» в 2019-м. Также в его карьере было пять побед со счетом 8:0 и семь побед со счетом 7:0», – говорится в материале «горожан».

«Ман Сити» про Пепа: «40 трофеев за 16 лет. У Анчелотти – 31, у Моуринью – 26, у Венгера – 21, у Клоппа – 13, они далеко. Только у Фергюсона больше – 49 за 39 лет. Гвардиола – один из величайших в истории»

«Сити» разнес «Ливерпуль» – 3:0 в тысячном матче Гвардиолы! Как же прекрасен Доку

Как Пеп доминировал над «Ливерпулем». Разбор Лукомского и Палагина

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
