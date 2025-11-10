Как Пеп доминировал над «Ливерпулем». Разбор Лукомского и Палагина

Все детали тысячного матча.

«Манчестер Сити» убедительно обыграл «Ливерпуль» на «Этихаде» (3:0). Команда Пепа Гвардиолы впечатляюще надавила на болевые точки чемпиона, который вроде бы очнулся (победил «Астон Виллу» и «Реал Мадрид»).

У Пепа постепенно формируется заявка из 8-9 неприкосновенных, которые почти всегда попадают в старт. Под вопросом, как правило, только позиция правого полузащитника и один слот в центре поля. На фланге в этот раз появился Райан Шерки (правда, на фланге только номинально – дальше разберем подробнее). В центре – капитан Бернарду.

Арне Слот полностью продублировал состав, который во вторник обыграл «Реал». Стартовал Флориан Виртц – последний топ-матч АПЛ (против «МЮ») он начинал на скамейке. Чтобы разместить немца, пришлось пожертвовать Коди Гакпо.

Первый гол «Сити» – магия, достойная тысячного матча Пепа

Перед погружением в тактические детали немного уйдем в символизм. Разумеется, юбилейные матчи не обязаны быть самыми показательными, а голы в них не обязательно отражают тренерскую философию. И все же здорово, когда все образует цельную картину.

Первый гол «Сити» – это превосходный выход из-под прессинга и гол в 20 передач с переходом в позиционную стадию. Каждый полевой игрок поучаствовал в атаке. Кажется, в этом розыгрыше не было ни одного лишнего действия. Лицо Пепа выдавало не только радость от забитого мяча, но и осознание безупречности атаки. Каталонец рассказывал, что такие моменты (когда все не просто идет хорошо, но и вписывается в план) дарят особое наслаждение.

«Цель моего футбола – двигать не мяч, а соперника», – делился в начале тренерской карьеры Гвардиола. Детали меняются, а суть все еще актуальна. Быстро передавая мяч в ходе затяжной атаки, «Сити» вынуждал соперника смещаться, проверил оба фланга, вывел на свободный навес Матеуша Нунеша, который доставил мяч Эрлингу Холанду в штрафную.

Звучит максимально просто. Но, как завещал, ментор Пепа Йохан Кройфф: «Играть в футбол очень просто, но играть в простой логичный футбол – самое трудная задача из всех возможных».

«Сити» задавил «Ливерпуль» прессингом (и даже неливерпульским!)

Невоспетый MVP матча – помощник Гвардиолы Пепейн Лейдерс. Бывший ассистент Клоппа с лета в «Сити» и отвечает за методы игры без мяча. Главное новшество – попытка обучить команду прессингу в схеме 4-3-3, который Лейндерс запатентовал с Юргеном в «Ливерпуле». «Сити» еще не обучен приему на том же уровне – потому часто откатывается на свою половину и даже паркуется.

В этот раз решили, что прессинговать нужно, но без привычных механизмов вроде 4-3-3, зато с тонкой подстройкой под соперника. Блестяще учли структуру и козыри «Ливерпуля».

● Очень четкие инструкции получил Эрлинг Холанд. Не выбирал, кого давить из пары ЦЗ, а сразу поднимался к Вирджилу ван Дейку. Вероятно, Ибраиму Конате посчитали более слабым на мяче. Француз не ужасен во владении, но в этом сезоне и правда много привозит. Выбор в его пользу логичен;

● Механизм в центре поля тоже заинтриговал. Изначально «Сити» выстраивался в схеме 4-1-4-1 с парой восьмерок Фоден-Бернарду со строгой игрой по связке Мак Аллистер-Гравенберх:

В процессе схема трансформировалась. Фоден оставлял своего и выдвигался к Конате – чтобы замкнуть прессинг-ловушку. На трудягу Бернарду в этот момент оставался не один игрок, а двое – нужно было вовремя смещаться и читать (потянул). Схема «Сити» из 4-1-4-1 мимикрировала в 4-4-2 с ромбом в центре поля:

● Финальный штрих – роли фланговых Шерки и Доку. Чтобы сформировать ромб, оставались на одной линии с опорником Нико. Располагались так, чтобы у «Ливерпуля» не прошел пас между линиями – в зону, где мог открыться не только Собослаи, но и приходивший с фланга Виртц.

Без топового исполнения даже настолько необычный план был бы невозможен. У «Сити» никто не выключался и не халтурил. Редкие провалы в коммуникации случались, но их гасила подстраховка Нико или центральных защитников. Особенно мощно отыграл Рубен Диаш. Не только руководил партнерами (его главная суперсила), но и спасал в ситуациях, которые могли перерасти в опасный момент.

«Сити» воспринимал Конате как слабое звено

Ибраима Конате очень слабо начал сезон – плохие матчи совпали с контрактной сагой и нехваткой альтернатив на позиции центрального защитника. В этом матче к нему снова много вопросов – например, в моменте с пенальти или голом Холанда.

Хотелось бы не множить справедливые фанатские претензии, а разобраться в деталях тактического дисса от Гвардиолы (feat. Пеп Лейндерс, который прекрасно знает игроков «Ливерпуля»).

Надо разграничить: ошибки Конате в важных эпизодах – бонус для соперника, но не фактор в процессе подготовки. Они могут помочь, но их нельзя предвидеть. А вот готовность давать ему повышенную свободу и подстраивать под это прессинг команд – уже оценка тренерским штабом слабых сторон соперника.

«Сити» умышленно давал Конате больше владеть мячом. Холанд всегда располагался рядом с Ван Дейком, а на Конате из полузащиты выдвигался Фил Фоден. За счет этого у француза были лишние секунды перед началом давления.

Такая формула работала. Конате сделал 68 передач против 48 у Ван Дейка, но не пользовался свободой. «Сити» получал возможность прессинговать не сразу, а по мере готовности.

Комментатор матча на Sky Sports Гари Невилл отдельно похвалил этот ход: «Должен признать, что тактика «Сити» оставлять Конате свободным при владении сработала просто превосходно».

Гвардиола разбил прессинг «Ливерпуля» перегрузом центральной зоны

При владении Пеп использовал прием, который опробовал на «Борнмуте». Команда разыгрывала через центр – в эту зону для создания преимущества приходили вингеры. В данном случае – Доку и Шерки.

Регулярно получался численный перевес против пары опорников – иногда 3-в-2; иногда даже 4-в-2:

Отдельно зафиксируем реакции Гравенберха по ходу эпизода – явное непонимание, как справиться с такой ситуацией:

При таком насыщении соперникам приходится разрываться. С одной стороны, нельзя бросать зону. С другой, нужно выдвигаться для помощи в прессинге, если он начнется. Частым результатом была нерешительность – команда просто не могла выбрать момент для начала давления. Головная боль начиналась именно с необычного расположения вингеров.

Поход в эту же зону ложных фулбеков проще компенсировать. За ними до упора может идти вингер соперника. А вот крайним защитникам идти до упора в этой стадии труднее – тогда сломается линия и можно будет сыграть сразу на Холанда. Эта хитрость Пепа поставила в тупик сначала «Борнмут», а теперь «Ливерпуль».

При этом на чужой трети Доку возвращался в широкую позицию, где наслаждался дуэлью с Брэдли, а правый фланг поочередно заполняли Шерки и Нунеш:

То есть Пеп не отказывается от вингеров, а лишь требует от них особого – неудобного соперникам – расположения в конкретной стадии.

После матча Слот признал важность этого фактора для рисунка встречи: «Мы не справлялись с тем, каким количеством игроков «Сити» насыщал центральную зону. Из-за этого моим футболистам было трудно принимать правильные решения. Думаю, дело не в нехватке желания идти в дуэли – просто им приходилось покрывать слишком большую зону и много бегать, потому что «Сити» был лучше при владении. Несколько раз мы откровенно не успевали».

Доку – MVP матча

В прошлом сезоне бельгиец выдал ярчайший матч в дуэли с Трентом, установив рекорд сезона АПЛ по обводкам за игру (15 штук на «Этихаде»). Проблема – Жереми ничего из этого не выжал. Закончил матч, организовав четыре атаки с ударами весом 0,17 xG. Навредило отсутствие Холанда, но и финальные решения подкачали и были ужасны.

В этот раз – другое дело. Всего 7 удачных обводок, зато какой выхлоп! Заработанный пенальти, немаловажная роль в первом голе и гол-красавец во втором тайме.

Напрямую по Доку действовал Конор Брэдли – человек, который на неделе в блестящей манере остановил Винисиуса. Видимо, Жереми забыли об этом предупредить. Не всегда уходил от Брэдли на дриблинге, но когда к Конору прибегала группа поддержки, выкручивался даже из таких ситуаций:

Недооцененный элемент перфоманса – эпизоды, когда Доку понимает, что пройти на дриблинге не удастся, зато соперники собраны рядом с ним и можно покатить свободному партнеру. Не заигрывался и не упирался в один элемент, а сохранял хладнокровие и хорошо читал эпизод. Выбирал тот вариант, который принесет максимум пользы команде конкретно сейчас.

Одной строкой – про химию, которая складывается у Доку с Нико О’Райли. Очень мощное впечатление по последним матчам. Не только хорошо находят друг друга через пас, но и дают рывки, через которые партнер получает еще больше свободы. Слот после матча отметил, что проблемы у «Ливерпуля» возникали не из-за Доку, а именно из-за его связки с О’Райли.

Слот пытался вернуться. Вот его главные вмешательства в игру

Голландец пытался организовать камбэк в стиле прошлого сезона – без кадровых перестановок в перерыве, зато с тонким прочтением соперника и изменением ролей для игроков основы. Не помогло, но некоторые элементы заслуживают упоминания.

Во-первых, «Ливерпуль» добавил в прессинге. Рисунок поменялся.

Чтобы ответить на численный перевес у «Сити» в центре поля, Арне врубил зонный прессинг, в котором без опеки остается Матеуш Нунеш – не ужасный, но все же уязвимый на мяче. Которому можно дать пару лишних секунд без вреда. Это автоматом добавило «Ливерпулю» плотности в середине. Уход Шерки тоже помог – теперь гостям было проще организовать давление в этой зоне.

По-настоящему проверить «Сити» не удалось. Хозяева чаще прибегали к длинным передачам и не стеснялись просто передавать владение – только чтобы не нарваться на привоз. Счет устраивал.

Во-вторых, Слот поменял «Ливерпулю» структуру владения. Доминик Собослаи начал открываться не в центре поля, а целенаправленно справа. Там получал свободу и мог творить.

Открывания венгра сбивали «Сити» прессинг-ориентиры из первого тайма – «Ливерпуль» чуть быстрее проходил давление. В паре эпизодов «Сити» был близок к тому, чтобы получить момент на свои ворота. Диаш погасил потенциальный пожар с помощью подката. Гвардиол – ценой желтой.

Проверить прессинг «Сити» на вшивость, правда, удавалось только до гола Доку. Дальше хозяева не рисковали и все чаще выстраивались на своей половине – без попыток давления. На этом отрезке владели мячом всего 40% (против почти 60% в первом тайме). Перестановки Слота утратили актуальность.

Короткой строкой

● Пеп больше не боится Салаха. В пяти из последних шести матчей каталонец выпускал под него Натана Аке в роли левого защитника. Один раз египтянина пытался сдержать Йошко Гвардиол. Адаптация под Мо была обязательным ритуалом вне зависимости от конфигурации рисунка «Сити». Именно в этой зоне все строилось от соперника.

В этот раз было иначе. Гвардиола доверился Нико О’Райли, который обосновался слева в защите в последние недели. Его не назвать надежным при игре в 1-в-1. Кажется, Пеп посчитал, что нынешняя версия Салаха просто не заслуживает особого внимания.

● Бернарду – вездесущ при конструировании атак «Сити». Дополнительный центральный защитник, союзник Нико по опорной, полуфланговый созидатель, главный организатор партнеров прямо на поле и тактический клей позиционных атак.

● Очередной мощный перфоманс Нико. Гол из офиса Родри. Тактический фол на желтую в стиле Фернандиньо. Тотальная вовлеченность и качественный поиск вариантов. Пепа часто критикуют за то, что берет только готовых игроков, но прогресс Нико доказывает, что он не разучился выводить на новый уровень благодаря тренировкам.

● В штабе Пепа праздник. Не только тысячный матч Гвардиолы, но и первый гол со стандарта в сезоне. Последними забили среди команд АПЛ. Не должно удивлять, учитывая, что «Сити» не использует модный длинный аут, но все равно событие. Даже сегодня забили не после подачи, а в результате короткого розыгрыша углового. Не изменили себе.

***

Весь матч «Сити» в разных режимах контролировал соперника и создавал более выгодные шансы. «Ливерпуль» может указать на отдельные эпизоды, где могло пойти чуть иначе (самый яркий – спорно отмененный гол Ван Дейка при 0:1), но рисунок встречи был явно не в их пользу.

На преимущества хозяев напрямую повлияли тонкие адаптации Пепа Гвардиолы. В 1000-м матче он не только взял три очка, но и выиграл тактическую дуэль.

Фото: Gettyimages /Carl Recine; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press