Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Игроки «Ман Сити» сделали мне подарок своей игрой против чемпиона. В обороне все было здорово, Доку великолепен в паре с Холандом»

Пеп Гвардиола: футболисты сделали мне подарок своей игрой против «Ливерпуля».

Пеп Гвардиола похвалил футболистов «Манчестер Сити» за игру в матче с «Ливерпулем».

«Горожане» одержали победу со счетом 3:0 в домашней игре 11-го тура АПЛ.

– Мои игроки сделали мне хороший подарок своей игрой против чемпиона. Мы должны были хорошо сыграть, и произошло много хорошего, все они показали себя на высочайшем уровне.

В обороне все было действительно здорово. Мы знаем, что Мо [Салах ], Собослай и Виртц представляют угрозу, и у нас есть невероятная энергия благодаря болельщикам. Хорошо, что мы победили дома перед перерывом на сборные.

Джиджо [Доннарумма ] сделал все, что должен был. Оба крайних защитника были великолепны. Полузащитники отдавали много передач и контролировали игру. Конечно, Жереми [Доку] был великолепен в паре с Эрлингом [Холандом]».

– Это была лучшая игра Доку в футболке «Ман Сити»?

– Одна из лучших на сегодняшний день, с точки зрения влияния. Их правый защитник Конор [Брэдли] очень быстр, я видел его игру против Винисиуса Жуниора [в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов]. Мы провели действительно хорошую игру.

– Будете праздновать победу в вашем 1000-м матче?

– Я поеду домой со своими детьми, которые пришли на матч. Побуду несколько дней дома с семьей, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.