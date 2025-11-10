  • Спортс
Тимур Гурцкая: «Макарова подставили в «Динамо». Доктор разрешил играть, а тренер по физподготовке сказал – нет. Денис получил штраф на месячную зарплату за неучастие в тренировке»

Агент Тимур Гурцкая заявил, что полузащитника Дениса Макарова подставили в «Динамо» в ситуации с его травмой и штрафом.

18 сентября появилась информация, что 27-летний вингер выбыл на 2-3 недели из-за ушиба колена и растяжения связок. С тех пор он не выходил на поле.

– Макарова подставили. Он получил травму, после которой, как ему сказали, нужно восстанавливаться.
 
Пришел доктор команды, проверил Макарова и разрешил играть. Он пришел на тренировку к Луису Мартинесу (тренер по физподготовке – Спортс’‘), а тот сказал, что еще нужно ходить на костылях. Но медицинский штаб ведь разрешил ему играть.

Карпин сказал подождать, генеральный директор (Павел Пивоваров - Спортс’‘) сказал, что разберется с этой ситуацией. В итоге Макаров приходит в офис, его кто-то там фотографирует, и после он получает штраф в размере месячной зарплаты за то, что он не участвует в тренировке. 

– Зачем он поехал в офис?

– Разбираться, что ему делать дальше. Тренер по физподготовке не пускает его на тренировку, что ему было делать? 

– Что теперь?

– Незаконно штрафовать на месячную зарплату за такое. Конфликт возник на ровном месте, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

Денис забил 2 гола в 8 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
