Анчелотти о Родриго в сборной Бразилии: «Он получает не так много игрового времени, но каждый раз, когда появляется на поле, показывает хорошую игру»

Карло Анчелотти высказался о вызове Родриго в состав сборной Бразилии.

Вингер «Реала» вошел в заявку национальной команды для участия в товарищеских матчах против команд Южной Кореи и Японии.

«Родриго играет очень хорошо. Он получает не так много игрового времени, но каждый раз, когда появляется на поле, показывает хорошую игру.

Он в хорошей физической форме, как и все бразильские игроки. Он очень мотивирован.

Родриго очень важный игрок для этой команды, потому что обладает ценными техническими характеристиками, может играть на всех позициях в атаке. Он окажет команде огромную помощь.

У него были проблемы в прошлом, но Родриго с ними отлично справился. Он очень мотивирован. У него все хорошо.

В больших клубах футболисты сталкиваются с серьезной конкуренцией, но, судя по всему, он в отличной физической форме», – сказал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти .