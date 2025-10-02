  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти о Родриго в сборной Бразилии: «Он получает не так много игрового времени, но каждый раз, когда появляется на поле, показывает хорошую игру»
0

Анчелотти о Родриго в сборной Бразилии: «Он получает не так много игрового времени, но каждый раз, когда появляется на поле, показывает хорошую игру»

Карло Анчелотти высказался о вызове Родриго в состав сборной Бразилии.

Вингер «Реала» вошел в заявку национальной команды для участия в товарищеских матчах против команд Южной Кореи и Японии.

«Родриго играет очень хорошо. Он получает не так много игрового времени, но каждый раз, когда появляется на поле, показывает хорошую игру.

Он в хорошей физической форме, как и все бразильские игроки. Он очень мотивирован.

Родриго очень важный игрок для этой команды, потому что обладает ценными техническими характеристиками, может играть на всех позициях в атаке. Он окажет команде огромную помощь.

У него были проблемы в прошлом, но Родриго с ними отлично справился. Он очень мотивирован. У него все хорошо.

В больших клубах футболисты сталкиваются с серьезной конкуренцией, но, судя по всему, он в отличной физической форме», – сказал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoСборная Бразилии по футболу
logoРодриго
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуглас и Энрике из «Зенита» вызваны на октябрьские матчи Бразилии вместе с Винисиусом, Родриго, Эдерсоном, Куньей, Милитао и Каземиро
19вчера, 18:59
Главные новости
Расскажите, что вас бесит в футболе и вокруг него
1 минуту назад
Ханси Флик: «Не можем сказать, что «Барса» находится на одном уровне с «ПСЖ». Мы не показали себя с лучшей стороны, но я верю в команду – нужно тренироваться и прибавлять»
529 минут назад
Луис Энрике: «Барса» входит в число фаворитов на победу в ЛЧ – они играют в фантастический футбол. Немногие команды имеют такую понятную идентичность»
341 минуту назад
Гарсия о поражении от «ПСЖ»: «Барса» очень расстроена – нас бы устроила ничья. Мы не показали лучшего прессинга во 2-м тайме»
13сегодня, 02:30
«Ковентри» Лэмпарда идет 2-м в Чемпионшипе с 8 матчами без поражений – 4 победы и 4 ничьих. Команда с 22 голами – самая результативная в лиге
16сегодня, 00:15
Артета про 2:0 с «Олимпиакосом»: «У «Арсенала» были периоды полного доминирования. Мы упускали верные моменты, но выдохнули после второго гола»
16вчера, 22:19
Тудор про 4-ю ничью подряд – с «Вильярреалом»: «У «Ювентуса» было слишком много суеты и нервозности, слишком много неточных простых пасов. И нельзя так пропускать на последних секундах»
15вчера, 21:59
Ханс-Дитер Флик: «Заслуженная победа «ПСЖ». «Барселона» была лучше в 1-м тайме, во 2-м устала и позволяла создавать слишком много моментов»
80вчера, 21:50
Энрике про 2:1 с «Барселоной»: «Великолепный матч, обе команды играют без грубых фолов и пытаются причинить сопернику боль при помощи мяча. «ПСЖ» был лучше во 2-м тайме»
23вчера, 21:39
Де Йонг про 1:2 от «ПСЖ»: «Я очень разочарован, во 2-м тайме соперник нас превзошел. «Барселона» на вершине европейского футбола, впереди долгий путь – этот матч не имеет решающего значения»
23вчера, 21:32
Ко всем новостям
Последние новости
Нико Ковач: «Шлоттербек – лучший левый центральный защитник в Германии. С этим не поспоришь»
4 минуты назад
Хюттер про 2:2 с «Ман Сити»: «Монако» недосчитался 6-7 футболистов – могу поздравить команду. Мы заслужили ничью, потому что не сдавались»
17 минут назад
Гехи о срыве трансфера в «Ливерпуль»: «Я сосредоточен на футболе и на игре за «Пэлас». Огромное спасибо болельщикам за поддержку»
сегодня, 02:42
Мартинелли про «Арсенал»: «Хотим победить в каждом матче сезона, выиграть все трофеи. У нас хороший коллектив»
4сегодня, 00:55
Вольтемаде первым в истории «Ньюкасла» забил в дебютных матчах за клуб в АПЛ и ЛЧ. У форварда 3 гола в 6 играх
5сегодня, 00:45
Алексей Гасилин: «Батраков, Кисляк и Глушенков отдельный матч за «Ливерпуль» сыграли бы лучше Виртца на его позиции»
6сегодня, 00:30
Дибала и Ориана Сабатини сообщили, что у них будет первый ребенок, выложив видео с результатами УЗИ. Певица пошутила: «Смотри, он весь в меня»
3вчера, 22:40Фото
Де Брюйне после 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» заслужил победу, пенальти был из-за глупой ошибки. Хейлунд очень напоминает Холанда, он быстро прогрессирует»
6вчера, 22:31
Конте о 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» победил, потому что был единой командой. Поражение в Милане придало нам драйва и сосредоточенности»
2вчера, 22:20
Де Брюйне сравнялся с Зиданом и Иньестой по ассистам в ЛЧ – 26. Среди хавбеков больше только у Гиггза, Ди Марии, Бекхэма и Хави (Opta)
10вчера, 22:19