Родриго о трансферных слухах: «Я переходил в новую команду каждую неделю, судя по новостям. Я всегда говорил: пока я нужен «Реалу», я буду здесь»

Родриго прокомментировал слухи об уходе из «Реала».

– Давай поговорим о том, что произошло этим летом. Многие считали само собой разумеющимся, что ты уйдешь. Болельщики спрашивали, в какую команду ты перейдешь. Но ты так и не ушел. Ты захотел остаться. У тебя контракт до 2028 года…

– Каждое лето со мной происходит одно и то же. Говорят, что я собираюсь уйти, что у меня есть предложения от того или иного клуба. Каждую неделю я переходил в новую команду, судя по тому, что публиковалось.

Конечно, всегда есть предложения, не буду врать. Но я всегда давал понять клубу, что хочу продолжать добиваться новых успехов здесь. Очень приятно быть двукратным победителем Лиги чемпионов в моем возрасте, но теперь я хочу выиграть еще больше еврокубков в этой футболке.

Я всегда говорил: пока я нужен «Реалу », я буду здесь. Если однажды «Реал» скажет мне: «Родри, найди команду», я отвечу «хорошо». Но этого не было. Клуб всегда говорил мне, что рассчитывает на меня. И когда я столкнулся с проблемой, они были со мной.

Люди строили догадки, потому что я молчал. Но я знал, что собираюсь провести этот сезон в «Мадриде», и что я буду сосредоточен на том, чтобы показать свою лучшую версию. Это меня не беспокоило. Я был спокоен, и вот я здесь... как всегда. Это уже мой седьмой сезон, – сказал вингер «Реала».