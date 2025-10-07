  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родриго о трансферных слухах: «Я переходил в новую команду каждую неделю, судя по новостям. Я всегда говорил: пока я нужен «Реалу», я буду здесь»
2

Родриго о трансферных слухах: «Я переходил в новую команду каждую неделю, судя по новостям. Я всегда говорил: пока я нужен «Реалу», я буду здесь»

Родриго прокомментировал слухи об уходе из «Реала».

– Давай поговорим о том, что произошло этим летом. Многие считали само собой разумеющимся, что ты уйдешь. Болельщики спрашивали, в какую команду ты перейдешь. Но ты так и не ушел. Ты захотел остаться. У тебя контракт до 2028 года…

– Каждое лето со мной происходит одно и то же. Говорят, что я собираюсь уйти, что у меня есть предложения от того или иного клуба. Каждую неделю я переходил в новую команду, судя по тому, что публиковалось.

Конечно, всегда есть предложения, не буду врать. Но я всегда давал понять клубу, что хочу продолжать добиваться новых успехов здесь. Очень приятно быть двукратным победителем Лиги чемпионов в моем возрасте, но теперь я хочу выиграть еще больше еврокубков в этой футболке.

Я всегда говорил: пока я нужен «Реалу», я буду здесь. Если однажды «Реал» скажет мне: «Родри, найди команду», я отвечу «хорошо». Но этого не было. Клуб всегда говорил мне, что рассчитывает на меня. И когда я столкнулся с проблемой, они были со мной.

Люди строили догадки, потому что я молчал. Но я знал, что собираюсь провести этот сезон в «Мадриде», и что я буду сосредоточен на том, чтобы показать свою лучшую версию. Это меня не беспокоило. Я был спокоен, и вот я здесь... как всегда. Это уже мой седьмой сезон, – сказал вингер «Реала». 

Как вам дерби?16134 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoРодриго
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Карпин о сравнении Глушенкова и Аршавина: «Смысл сравнивать Пеле, Марадону, Месси? Все знают, что это великие игроки, хотя кто‑то не видел Диего даже. Если для заголовков только»
514 минут назад
Депутат Журова: «ФИФА правильно делает, что не отстраняет Израиль. Надеюсь, Трамп выступает не только за то, чтобы не наказывать израильских спортсменов, но и за снятие санкций с России»
1624 минуты назад
Кассано о Леау: «Он не умеет бить и играть спиной к воротам, не понимает футбол. Беспокоит то, что он считает себя феноменом. «Милан» платит ему 8 млн – это проблема клуба, а не Рафаэла»
1255 минут назад
Карпин о том, что Дегтярев «может не согласовать его»: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло»
69сегодня, 12:08
Комментаторские клише или споры игроков с судьями? Расскажите, что вас бесит в футболе!
сегодня, 12:00
«Спартак» контактировал с Хави. Экс-тренер «Барсы» отказался от работы в России (Metaratings)
81сегодня, 11:52
Карпин о том, что Гафин ушел из «Динамо» из-за несогласия с его назначением: «Бред сумасшедшего. Конфронтаций не было, советовались по трансферам, я был с ним в хороших отношениях»
6сегодня, 11:42
Кисляк о Дзюбе: «Не сказать, что прям хочу, чтобы он был в сборной, но он возглавил бы раздевалку. Никто так не располагал к себе»
14сегодня, 11:24
Карпин о вызове Умярова: «Из‑за журналистов в том числе, чтоб не спрашивали. Не выдержал давления. Заслужил, вот и вызвал»
50сегодня, 11:09
Кафанов о Максименко: «Спартак» безобразно играет в обороне, очки теряют не из-за вратаря – вопросы к тренерам. К нему претензий нет, берет мячи»
54сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Роке выложил фото тигра, кусающего оленя за шею, после победы «Палмейраса» над «Сан-Паулу». Объединение болельщиков из секс-меньшинств сочло пост гомофобным, игрок удалил публикацию
2 минуты назад
«Арсенал» и Райя договорились о значительном повышении зарплаты. Срок действия контракта не изменится
6 минут назад
«Эуропа» отправит в Палестину вырученные средства от продажи капитанских повязок в цветах флага страны. Каталонский клуб ранее обвинил Израиль в геноциде палестинского народа
356 минут назад
Витинья стал одним из вице-капитанов «ПСЖ». Хавбек в клубе с 2022-го
1сегодня, 12:05
Бывший спортивный директор «Барсы» Алемани занял пост в «Атлетико»
8сегодня, 10:59
Шченсны хочет выиграть ЛЧ: «Я игрок «Барселоны» и не могу начинать сезон, не думая об этом. Но и без нее моя карьера не будет неполноценной»
1сегодня, 10:35
Шикарный гол «КАМАЗа» в Первой лиге – претендент на лучший в сезоне! Вот это траектория
сегодня, 10:27Видео
Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину по делу об оказании противоправного влияния на результаты через судей
9сегодня, 10:21
Капитан «Эуропы» вышел на матч с повязкой в цветах Палестины. Клуб из Каталонии заявил: «Нет» геноциду со стороны сионистского правительства Израиля. Совершается резня, большинство жертв – дети»
18сегодня, 10:04Фото
Терзич не возглавит «Монако» – с тренером завершены переговоры. Клуб еще не связывался с Моттой, но он ждет предложений из Серии А
6сегодня, 09:57