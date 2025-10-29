  • Спортс
  Депутат Свищев о том, что Клаудиньо не накажут за высказывания: «Рекомендуем спортсменам быть внимательнее к словам. Не неволим никого, но требуем уважения к нашей стране»
60

Депутат Свищев о том, что Клаудиньо не накажут за высказывания: «Рекомендуем спортсменам быть внимательнее к словам. Не неволим никого, но требуем уважения к нашей стране»

Дмитрий Свищев порекомендовал Клаудиньо быть осторожнее в высказываниях о России.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Свищев сообщил, что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура. 

Впоследствии МВД сообщило, что не выявило нарушения закона в словах Клаудиньо: «Высказываний с признаками дискредитации органов власти или Вооруженных сил не обнаружено».

«Нам пришел ответ по итогам проверки со стороны МВД. По ее результатам зафиксирована одна публикация высказываний Клаудиньо, которая находится в публичном поле. Она была охарактеризована как журналистское изложение слов Клаудиньо. Иных материалов, которые могли бы носить характер дискредитации, не выявлено. Также не было обнаружено подобных нарушений в период выступления Клаудиньо в России. По итогу информация о нарушении законодательства не подтверждена, мер воздействия к Клаудиньо применяться не будет.

Но со своей стороны, настоятельно рекомендуем быть внимательными к своим высказываниям как российским, так и иностранным спортсменам, которые приезжают выступать к нам в страну. При этом мы уже неоднократно видели, как те же иностранцы, возвращаясь к себе на родину, высказывают негатив в отношении нашей страны. Где-то под давлением, где-то из желания продвинуться где-либо у себя на родине. А если изначально вопрос стоит только в деньгах при приезде в Россию, то лучше несколько раз подумать. Мы не неволим здесь никого, но требуем с уважением относиться к нашей стране», – сказал Свищев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
