Георгий Черданцев: «Почему российский тренер считается хуже иностранного? Это неуважение к себе. Как-то это должно быть регламентировано, статусный ценз должен быть»

Георгий Черданцев: У нас есть недоверие к российским специалистам.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался относительно возможности ввести лимит на иностранных тренеров.

– Вы предлагали ввести лимит на тренеров. Каким вы себе его видите?

– Помню, когда поднимал этот вопрос с руководителями нашего футбола, не скажу, что подняли на смех, но сказали: «Нереально. У клубов есть собственники, начальники, и как мы можем в это вмешиваться и влиять на это?».

Считаю, в это нужно вмешиваться и влиять.

Одно дело, когда в чемпионате России появляется Фабио Челестини , игравший за сборную Швейцарии на высоком уровне, побеждавший как тренер в чемпионате своей страны, другое – Владимир Слишкович или Роберт Морено .

Слышал, Морено был в академии «Барселоны», еще где-то. И что? Какие достижения?

Работа в академии «Барсы» не дает преимущества перед отечественными тренерами. У нас есть определенное недоверие к российским специалистам. Это плохо.

Мы живем и играем здесь, почему считается, что российский тренер хуже иностранного? Это неуважение к себе. Как-то это должно быть регламентировано. Какой-то статусный ценз должен быть, какой-то послужной список.

Дик Адвокат приходит или Роберто Манчини – это тоже ничего не гарантирует, но мы знаем этих людей, они известны на весь мир, – сказал Георгий Черданцев.