Шилов о кумире: «Роналду – икона для меня, пример того, как нужно трудиться, тренироваться. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в «Зените»
17-летний полузащитник «Зенита» Вадим Шилов высказался о том, что стал первым в рейтинге «Спорт-Экспресса» среди самых перспективных футболистов России.
– Ты на первом месте в рейтинге самых талантливых футболистов России по версии «СЭ». Как сам считаешь – закономерно?
– Это плоды моей работы. Спасибо партнерам. Надо трудиться и не останавливаться.
– Насколько сложно молодому футболисту пробиться в основной состав топ-клуба России?
– У каждого есть шанс. Если хорошо тренируешься, то он у тебя всегда появится. Главное – работать. В ближайшие два года хочется закрепиться в основе, играть в «Зените».
– А в каком европейском чемпионате хотел бы себя попробовать?
– Не думаю об этом. Сначала нужно закрепиться в «Зените».
– Кто твой кумир детства?
– Для меня иконой был Криштиану Роналду – пример того, как нужно трудиться, тренироваться, работать каждый день, не останавливаться, – сказал Вадим Шилов.