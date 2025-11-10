Агент Нгамале о заявлениях блогера Никки Сии: «Чистые сплетни, явная попытка навредить Муми. Она нарушила несколько законов, считаю»

Агент Муми Нгамале Боаз Горен считает, что бывшая девушка футболиста распространяет слухи, чтобы навредить ему.

Ранее девушка вингера «Динамо », блогер Никки Сии, заявила , что Нгамале изменил ей и выселил из квартиры: «Он говорил «без доверия нет любви», а оказался не тем, кому можно доверять».

«Как и в случае с любой частной историей, ставшей достоянием общественности, я понимаю, почему люди так заинтересованы этим, но это чистые сплетни. Здесь явно прослеживается попытка навредить Муми.

Все, кто читает эту историю, должны рассматривать ее с этой точки зрения: обиженная сторона в отношениях, которая, как оказалось, очень активна в социальных сетях, решила обнародовать частные проблемы в отношениях со своей искаженной односторонней точки зрения. Я считаю, что она также нарушила несколько законов», – сказал Горен.

Блогер Никки Сии об измене Нгамале: «Я забрала его паспорт, он схватил меня за волосы, выдрал клок. Муми взбесился: «Собирай вещи». В полицию обращаться не буду – нет ресурса»