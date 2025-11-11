Валерий Карпин: «У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Ну и?»
Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, что все голы «Спартака» в первом круге сезона Мир РПЛ забили иностранные футболисты.
– После первого круга в «Спартаке» не забил ни один россиянин. Для вас как для главного тренера сборной России это проблема?
– В атаке у «Спартака» играют не российские футболисты.
Какая может быть проблема? Зато у них есть защитники. И пусть лучше будут защитники, которые не забивают, но хорошо обороняются.
– Есть мнение, что это уже не «Спартак» Москва, а «Спартак» Буэнос-Айрес. И это кажется проблемой.
– У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Ну и? Что есть, то есть, – сказал Валерий Карпин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
