Валерий Карпин: «У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Ну и?»

Валерий Карпин: у вас то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро.

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, что все голы «Спартака» в первом круге сезона Мир РПЛ забили иностранные футболисты .

– После первого круга в «Спартаке» не забил ни один россиянин. Для вас как для главного тренера сборной России это проблема?

– В атаке у «Спартака » играют не российские футболисты.

Какая может быть проблема? Зато у них есть защитники. И пусть лучше будут защитники, которые не забивают, но хорошо обороняются.

– Есть мнение, что это уже не «Спартак» Москва, а «Спартак» Буэнос-Айрес. И это кажется проблемой.

– У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит » Рио-де-Жанейро. Ну и? Что есть, то есть, – сказал Валерий Карпин .