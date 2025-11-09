Ташуев о газоне в Самаре: «Россия – спортивная держава, знаем с Советского Союза, но зачем поле портить? Смотрю матч – по сравнению с 90-ми идеальное, мяч не дробит»

Сергей Ташуев о поле в Самаре: по сравнению с 90-ми оно идеальное.

Сергей Ташуев не считает, что нужно было переносить матч «Зенита » и «Крыльев «Советов» (1:1, второй тайм) в 15-м туре Мир РПЛ из Самары.

Сообщалось , что игру могли перенести в Санкт-Петербурге или на другую дату из-за плохого состояния газона «Самара-Арены» после фитнес-тренировка в рамках форума «Россия – спортивная держава».

«Россия – спортивная держава, это понятно, это мы великолепно знаем с Советского Союза. Держава спортивная, но зачем поле портить? Нижний Новгород – раз, здесь – два. Если мы спортивная держава, а так и есть, надо думать, где проводить мероприятия и как.

Я не знаю нюансов по прошедшему форуму, но это второй случай уже. Это профессиональное поле, на котором играет команда. В то же время как ты подготовишь поле, если оно испорчено? Никак. А разговоры о переходе на искусственные газоны – моветон. Никто в мире не играет на искусственных полях, только в Норвегии или Швеции это немного есть. Но и переносить матч неправильно по отношению к болельщикам.

Я сам недавно работал в Воронеже, в Самаре – в 90-х, там были поля не забалуешь. Лужи, грязь, травы вообще не видно, но играли, ничего страшного. Это лучше, чем играть при пустых трибунах. Да и сам Семак играл на таких полях. Но я смотрю матч и могу сказать, что по сравнению с 90-ми поле идеальное, мяч не дробит, что еще нужно», – заявил экс-тренер «Ахмата» Ташуев.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры РПЛ.