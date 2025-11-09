Семак о поле в Самаре: «Состояние далеко от оптимального, не везде есть трава. Можно было подготовиться и принять более правильно решение, зная про мероприятие»

Семак: состояние поля в Самаре далеко от оптимального.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак оценил состояние газона на стадионе «Самара-Арене», где сегодня «Крылья Советов » примут петербургский клуб в Мир РПЛ .

Сообщалось , что игру могли перенести в Санкт-Петербурге или на другую дату из-за плохого состояния газона.

– Состояние поля далеко от оптимального. Не везде есть трава. Посмотрим, как покрытие будет держать.

– Это влияло на выбор состава?

– Конечно, разговоры влияют. На игроков, на команду. Но мы ничего не может поделать в этой ситуации. Хотя можно было подготовиться и принять более правильно решение, зная, что будет такое мероприятие. Но это уже разговоры. Надо выходить и играть.

– Чего ждете от матча?

– «Крылья» успешно играют дома. Посмотрим, кто меньше будет ошибаться сегодня, – сказал Семак .