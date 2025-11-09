Семак о поле в Самаре: «Состояние далеко от оптимального, не везде есть трава. Можно было подготовиться и принять более правильно решение, зная про мероприятие»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние газона на стадионе «Самара-Арене», где сегодня «Крылья Советов» примут петербургский клуб в Мир РПЛ.
Сообщалось, что игру могли перенести в Санкт-Петербурге или на другую дату из-за плохого состояния газона.
– Состояние поля далеко от оптимального. Не везде есть трава. Посмотрим, как покрытие будет держать.
– Это влияло на выбор состава?
– Конечно, разговоры влияют. На игроков, на команду. Но мы ничего не может поделать в этой ситуации. Хотя можно было подготовиться и принять более правильно решение, зная, что будет такое мероприятие. Но это уже разговоры. Надо выходить и играть.
– Чего ждете от матча?
– «Крылья» успешно играют дома. Посмотрим, кто меньше будет ошибаться сегодня, – сказал Семак.