У Левандовского хет-трик в игре с «Сельтой. Форвард «Барсы» забил 7 голов в 9 матчах Ла Лиги
Роберт Левандовски сделал хет-трик в игре с «Сельтой».
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил три мяча в матче с «Сельтой» в 12-м туре Ла Лиги (4:2) – один с пенальти и два с игры после передач Маркуса Рэшфорда.
На счету 37-летнего футболиста 7 голов в 12 матчах сезона за каталонский клуб. Все мячи были забиты в чемпионате Испании – в 9 матчах.
Левандовски делит вторую строчку гонке бомбардиров с Хулианом Альваресом из «Атлетико», впереди – только Килиан Мбаппе из «Реала» (13).
Статистика Роберта – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
