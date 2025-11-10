У Рэшфорда 13 (6+7) очков в 16 матчах за «Барсу» – форвард сделал 2 ассиста в игре с «Сельтой»

Маркус Рэшфорд набрал 12-й и 13-й результативные баллы в сезоне за «Барсу».

Маркус Рэшфорд отдал шестую и седьмую голевые передачи за «Барселону» в нынешнем сезоне.

Форвард «Барселоны», арендованный у «МЮ », дважды ассистировал Роберту Левандовскому в матче 12-го тура Ла Лиги против «Сельты» (4:2).

Также на счету англичанина 6 голов в 16 матчах сезона за каталонский клуб.

Его подробная статистика – здесь .