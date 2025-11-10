У Рэшфорда 13 (6+7) очков в 16 матчах за «Барсу» – форвард сделал 2 ассиста в игре с «Сельтой»
Маркус Рэшфорд набрал 12-й и 13-й результативные баллы в сезоне за «Барсу».
Маркус Рэшфорд отдал шестую и седьмую голевые передачи за «Барселону» в нынешнем сезоне.
Форвард «Барселоны», арендованный у «МЮ», дважды ассистировал Роберту Левандовскому в матче 12-го тура Ла Лиги против «Сельты» (4:2).
Также на счету англичанина 6 голов в 16 матчах сезона за каталонский клуб.
Его подробная статистика – здесь.
Что «Динамо» делать с Карпиным?9975 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости