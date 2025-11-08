Аршавин о поле в Самаре: «Почти идеальное. Трава чуть примялась, где‑то стала пореже, но это не катастрофа»​​

Андрей Аршавин: поле в Самаре почти идеальное.

Андрей Аршавин доволен состоянием поля на «Самара-Арене», где в воскресенье «Крылья Советов » примут «Зенит» в РПЛ .

Сообщалось , что игру могли перенести в Санкт-Петербурге или в другую дату из-за плохого состояния газона.

«Когда я вышел на поле, то удивился, что оно такого хорошего качества — почти идеальное. В Самаре в начале ноября оно отменное.

Одну штрафную немного подубили. Оно было на четыре с плюсом, а теперь среднего качества. Подложка там хорошая, земля ровная — мяч не должен прыгать. Трава чуть примялась, где‑то стала пореже, но это не должна быть катастрофа»​​, — сказал заместитель председателя правления «Зенита » по спортивному развитию.