  • Аршавин о поле в Самаре: «Почти идеальное. Трава чуть примялась, где‑то стала пореже, но это не катастрофа»​​
Аршавин о поле в Самаре: «Почти идеальное. Трава чуть примялась, где‑то стала пореже, но это не катастрофа»​​

Андрей Аршавин: поле в Самаре почти идеальное.

Андрей Аршавин доволен состоянием поля на «Самара-Арене», где в воскресенье «Крылья Советов» примут «Зенит» в РПЛ.

Сообщалось, что игру могли перенести в Санкт-Петербурге или в другую дату из-за плохого состояния газона.

«Когда я вышел на поле, то удивился, что оно такого хорошего качества — почти идеальное. В Самаре в начале ноября оно отменное. 

Одну штрафную немного подубили. Оно было на четыре с плюсом, а теперь среднего качества. Подложка там хорошая, земля ровная — мяч не должен прыгать. Трава чуть примялась, где‑то стала пореже, но это не должна быть катастрофа»​​, — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
