  «Произошедшее с полем в Самаре – дикость и нонсенс. Может, это домашняя заготовка «Крыльев»? Обороняться всегда легче, чем созидать». Погребняк о выездном матче «Зенита»
«Произошедшее с полем в Самаре – дикость и нонсенс. Может, это домашняя заготовка «Крыльев»? Обороняться всегда легче, чем созидать». Погребняк о выездном матче «Зенита»

Павел Погребняк: то, что произошло с полем в Самаре – дикость и нонсенс.

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк назвал неприемлемой ситуацию с газоном в Самаре перед матчем 15‑го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит».

Ранее сообщалось, что игра может пройти в Санкт-Петербурге или в другую дату из-за плохого состояния газона после легкоатлетических мероприятий. Сегодня комиссия РПЛ осмотрела поле и решила, что он пригодно для проведения матчей и соответствует стандартам РПЛ.

– То, что произошло с полем, это, конечно, дикость и нонсенс. Ведь оно могло оказаться в какой угодно кондиции, но только не в футбольной. Когда за два дня до игры такое происходит с газоном, который фактически уничтожается, – это неприемлемо и в голове не укладывается.

«Крылья Советов» наверняка знали, что на их арене пройдут мероприятия. Но, может быть, так и было задумано? Понятно, что обороняться всегда легче, чем созидать, а такое количество людей на поле стало домашней заготовкой?

Хотя мне казалось, что те времена, когда против лидера играли на ужасном поле, уже ушли в прошлое. Мы живем в современном мире, хочется, чтобы в том числе на экране телевизора была красивая картинка, а на поле – результативная игра с большим количеством голов. В данном же случае показать что‑то будет тяжело. Мнение не оригинальное, но обо всем этом, видимо, стоило подумать заранее. Но и наказание какое‑то в подобной ситуации могло бы быть.

– Какое, на ваш взгляд?

– Понятно, что уже ничего не изменишь. Читал, что был вариант перенести игру на резервную дату, но это никому не интересно. Тем более, что «Зенит» сейчас набрал ход и ему он точно был бы не выгоден. Но можно было отправить «Крылья» в Санкт‑Петербург на оба матча. Вот это было бы наказание. Правда, «Газпром Арена», насколько я знаю, сейчас тоже занята, – сказал Погребняк.

