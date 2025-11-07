«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в Самаре, подтвердили в РПЛ: «Поверхность футбольного поля по плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей и соответствует стандартам»

РПЛ подтвердила проведение матча «Крылья Советов» – «Зенит».

«Российская Премьер‑Лига информирует: матч «Крылья Советов » – «Зенит » состоится 9 ноября в 13:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам.

Ждем всех болельщиков в Самаре на матче», – говорится в сообщении РПЛ .