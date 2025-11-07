«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в Самаре, подтвердили в РПЛ: «Поверхность футбольного поля по плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей и соответствует стандартам»
РПЛ подтвердила проведение матча «Крылья Советов» – «Зенит».
«Российская Премьер‑Лига информирует: матч «Крылья Советов» – «Зенит» состоится 9 ноября в 13:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам.
Ждем всех болельщиков в Самаре на матче», – говорится в сообщении РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал РПЛ
