«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в Самаре, подтвердили в РПЛ: «Поверхность футбольного поля по плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей и соответствует стандартам»

РПЛ подтвердила проведение матча «Крылья Советов» – «Зенит».

«Российская Премьер‑Лига информирует: матч «Крылья Советов» – «Зенит» состоится 9 ноября в 13:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам.

Ждем всех болельщиков в Самаре на матче», – говорится в сообщении РПЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал РПЛ
