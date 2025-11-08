  • Спортс
  • Губерниев предложил Станковичу возглавить «Металлист» из Королева: «Там давления меньше, заодно финансово поможет. Хочет уехать из «Спартака», получив кучу бабок за неустойку?»
8

Губерниев предложил Станковичу возглавить «Металлист» из Королева: «Там давления меньше, заодно финансово поможет. Хочет уехать из «Спартака», получив кучу бабок за неустойку?»

Губерниев предложил Станковичу возглавить «Металлист» из Королева.

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал Деяна Станковича, выразившего желание уехать домой.

«Станкович – нормальный мужик в личном общении, но ему надо научиться держать удар. Он работает в самой популярной команде России. То он сербскому телевидению брякнет, что его не любят из-за того, что он иностранец, то про усталость что-то скажет. Шапка должна быть по Сеньке. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Ему надо еще русские пословицы и поговорки подучить, кстати.

Если в данной ситуации получается, что он вечно находит какие-то оправдания, а надо работать, засучив рукава. Очевидно, что у него есть определенный кредит доверия. Так работай! Но постоянно происходит какая-то ерунда. Станкович оказался не готов к такому давлению? Безусловно. Но Деян должен понимать, что он приехал за большие деньги в огромную страну, в популярную команду. Ты всегда на виду.

Если ты не можешь справиться с этим, тогда возглавляй «Металлист» из Королева. Поможет заодно финансово. Там давления чуть меньше. Но он ведь в «Спартак» приехал. На что он надеется? Хочет уехать, получив кучу бабок за неустойку? Зачем? И потом организация игры «Спартака» оставляет желать лучшего. А это ведь тренерская история. Ему надо прибавлять во всех компонентах, держать удар. Пусть берет пример с меня!» – сказал Губерниев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Металлист Королев
