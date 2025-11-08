0

«Гамбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Гамбургом».

«Боруссия» Дортмунд сыграет в гостях с «Гамбургом» в 10-м туре Бундеслиги.

Матч пройдет на «Фолькспаркштадион».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?2743 голоса
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Дортмунд
онлайны
logoГамбург
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» в гостях у «Пармы»
50 минут назад
Радимов удивлен невызовом Мостового в сборную: «Он здорово смотрелся в последних играх «Зенита». Сложно объяснить выбор Карпина. Андрей пропускает второй сбор»
сегодня, 06:50
Аршавин о поле в Самаре: «Почти идеальное. Трава чуть примялась, где‑то стала пореже, но это не катастрофа»​​
сегодня, 06:28Видео
Состав сборной России, пожизненный бан Садыгова, Дегтярев рассуждает о Fan ID в других видах спорта, Джокович и Соболенко в финалах, Аморим – тренер месяца в АПЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Шесть футболистов играли и за «Сити», и за «Юнайтед». 65% пользователей не вспомнили и одного!
сегодня, 06:00Тесты и игры
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Леванте», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 05:59
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
сегодня, 05:22
Пора выбрать пятерку игроков на предстоящий тур АПЛ в Основе! Успейте до начала первого матча
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Динамо» против «Акрона», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
сегодня, 03:38
Радимов о невызове Захаряна в сборную: «Это пойдет ему на пользу. Лучше быть на глазах у тренера «Сосьедада» две недели»
сегодня, 03:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче
1 минуту назад
«Ювентус» – «Торино». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
13 минут назад
Чеферин о квалификации ЧМ: «Нет смысла в матчах со счетом 10:0, но если маленькие страны не будут соперничать с большими, они никогда не смогут выйти в финальный турнир»
21 минуту назад
«Сандерленд» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 06:38
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
сегодня, 06:11
Джон Стоунз: «Пеп показал мне футбол в совершенно ином понимании. Он здорово умеет увлечь»
сегодня, 05:53
«Сочи» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 05:31
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Неома», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Ахли»
сегодня, 05:00
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 04:50
Губернатор о «Челябинске» в РПЛ: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Стадион после реконструкции будет соответствовать минимальным требованиям лиги»
сегодня, 04:40