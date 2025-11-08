«Гамбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Гамбургом».
«Боруссия» Дортмунд сыграет в гостях с «Гамбургом» в 10-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на «Фолькспаркштадион».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Бундеслига Германия. 10 тур
8 ноября 14:30, Фолькспаркштадион
Не начался
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости