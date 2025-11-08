Де Лигт о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «По игре «МЮ» заслуживал большего. Сегодня вы видели, что мы действительно опасны, внутри нас есть огонь, желание бороться и добывать очки»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт недоволен ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) в 11-м туре АПЛ.
«К счастью, мы взяли одно очко. Думаю, по игре мы заслуживали большего. Во втором тайме, как мне показалось, мы немного устали – не удавалось выйти из своей половины поля.
Их первый гол получился немного случайным, и это немного раздражает, но я горжусь тем, как команда сражалась и все-таки вырвала ничью на сложном стадионе.
В прошлом сезоне мы проиграли «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэму» 0:1, но сейчас – и на прошлой неделе, и сегодня – видно, что у нас внутри есть огонь, желание бороться и добывать очки.
Сезон длинный, и ничья в трех матчах подряд лучше, чем поражения. Сегодня вы видели, что мы действительно опасны: мы очень быстры в атаке, мы стабильны, знаем свои сильные стороны и умеем их использовать.
Сегодня у нас было больше возможностей убегать за спины защитников, потому что соперник уязвим в этом плане. Мы провели хороший матч и, думаю, заслуживали чуть большего», – сказал де Лигт в интервью TNT Sports.