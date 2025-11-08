Феликс забил 10 голов в 8 матчах лиги Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров
Жоау Феликс возглавляет гонку бомбардиров саудовской лиги.
Жоау Феликс забил 10 голов в 8 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
Полузащитник «Аль-Насра» отличился в игре с «Неомом» (3:1) в 8-м туре.
Феликс – лучший бомбардир турнира. Следом идут Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Джошуа Кинг («Аль-Халидж») с 9 голами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
