  • Феликс забил 10 голов в 8 матчах лиги Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров
24

Феликс забил 10 голов в 8 матчах лиги Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров

Жоау Феликс возглавляет гонку бомбардиров саудовской лиги.

Жоау Феликс забил 10 голов в 8 матчах чемпионата Саудовской Аравии. 

Полузащитник «Аль-Насра» отличился в игре с «Неомом» (3:1) в 8-м туре. 

Феликс – лучший бомбардир турнира. Следом идут Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Джошуа КингАль-Халидж») с 9 голами.  

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?4617 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
