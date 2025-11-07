  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Петржела о словах Станковича про усталость: «Если он хочет к жене и дочке – пусть едет. Тогда он не тренер. Тренер обязан уметь выходить из таких ситуаций»
12

Петржела о словах Станковича про усталость: «Если он хочет к жене и дочке – пусть едет. Тогда он не тренер. Тренер обязан уметь выходить из таких ситуаций»

Властимил Петржела: если Станкович хочет к жене и дочке – тогда он не тренер.

Властимил Петржела прокомментировал слова Дена Станковича про усталость. 

Ранее главный тренер «Спартака» заявил: «В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов». 

«У Станковича – обычная ситуация для тренера. У каждого специалиста так бывает: выиграл игру – болельщики тебя любят, проиграл – ненавидят. Меня в России тоже сначала критиковали, но потом все изменилось.

Если Станкович хочет к жене и дочке – значит, пусть едет. Тогда он не тренер. Пока ты тренер, ты обязан уметь выходить из таких ситуаций. Сегодня ты на вершине таблицы, завтра – внизу. Это нормально. Надо терпеть.

Мне было проще, потому что я любил «Зенит», и поражения меня не так огорчали. Но если у человека уже появилось желание покинуть клуб – лучше уйти. «Спартак» – это команда, которая всегда борется за верхние места. Здесь либо терпишь, либо уходишь», – сказал бывший главный тренер «Зенита». 

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?1629 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
logoДеян Станкович
logoВластимил Петржела
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о словах Станковича про усталость: «Заплатят ему, уйдет. Что такого? Из «Спартака» никто недовольным не уезжал. Первый раз, что ли? За последние 20 лет 18 тренеров поменялось»
сегодня, 17:18
Журавель о словах Станковича про усталость: «Человек вдруг раскис под давлением постов в телеге. Он оказался не готов к такой работе. Просьбу об отставке нужно срочно удовлетворить»
сегодня, 15:16
«Иностранцам наплевать на Россию – приезжают бабки зарабатывать. У Станковича нет такого, что он хочет остаться и что-то развить, задача – показать результат». Попов об иностранных тренерах
сегодня, 13:10
Главные новости
Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 27 марта в Катаре на «Лусаиле» (Marca)
9 минут назад
В Англии больше не будут проводить минуту молчания и подсвечивать арку «Уэмбли» в случае глобальных нефутбольных событий. При локальных происшествиях решение останется за клубами
11 минут назад
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»
32 минуты назад
Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
48 минут назад
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
51 минуту назад
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
сегодня, 21:04
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»
сегодня, 20:33
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
сегодня, 20:23
Аллегри о том, как наладил оборону «Милана»: «Сказал ребятам, что пропускаем слишком много. Пропустив 50, нужно забить 150, чтобы попасть в топ-4 – это математика»
сегодня, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
12 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
29 минут назад
Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»
29 минут назад
Чемпионат Италии. «Кремонезе» уступил «Пизе», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
30 минут назад
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
40 минут назад
«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра
58 минут назад
Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»
сегодня, 20:56
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»
сегодня, 20:49
Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Мукаилов, Бабаев, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш, Шанталий – в составе молодежной сборной России на турнир в Кыргызстане
сегодня, 20:38
Глушаков о Захаряне: «Может, он закис в Испании, травмы идут от головы. Арсену не помешало бы приехать в Россию – увидеть друзей и пообщаться на русском»
сегодня, 19:41