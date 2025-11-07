Петржела о словах Станковича про усталость: «Если он хочет к жене и дочке – пусть едет. Тогда он не тренер. Тренер обязан уметь выходить из таких ситуаций»

Властимил Петржела: если Станкович хочет к жене и дочке – тогда он не тренер.

Властимил Петржела прокомментировал слова Дена Станковича про усталость.

Ранее главный тренер «Спартака » заявил : «В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов».

«У Станковича – обычная ситуация для тренера. У каждого специалиста так бывает: выиграл игру – болельщики тебя любят, проиграл – ненавидят. Меня в России тоже сначала критиковали, но потом все изменилось.

Если Станкович хочет к жене и дочке – значит, пусть едет. Тогда он не тренер. Пока ты тренер, ты обязан уметь выходить из таких ситуаций. Сегодня ты на вершине таблицы, завтра – внизу. Это нормально. Надо терпеть.

Мне было проще, потому что я любил «Зенит», и поражения меня не так огорчали. Но если у человека уже появилось желание покинуть клуб – лучше уйти. «Спартак» – это команда, которая всегда борется за верхние места. Здесь либо терпишь, либо уходишь», – сказал бывший главный тренер «Зенита ».