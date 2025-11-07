  • Спортс
  • Журавель о словах Станковича про усталость: «Человек вдруг раскис под давлением постов в телеге. Он оказался не готов к такой работе. Просьбу об отставке нужно срочно удовлетворить»
Журавель о словах Станковича про усталость: «Человек вдруг раскис под давлением постов в телеге. Он оказался не готов к такой работе. Просьбу об отставке нужно срочно удовлетворить»

Тимур Журавель: просьбу Станковича об отставке нужно удовлетворить.

Тимур Журавель высказался о словах Деяна Станковича про усталость от работы в «Спаратке». 

Сербский тренер ранее заявил: «В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов». 

«Да, Спортс’’ дал самую правильную трактовку темпераментной речи Станковича – это, конечно, просьба об отставке. И похоже, это была заготовка. Деян проговорил свой спич слово в слово сначала во флеш-интервью, а потом и на прессухе.

Вижу по комментам, что Станковича поддерживают, а виноватыми в его взвинченном состоянии называют журналистов. Хотя на самом деле, это клуб, нанявший его на работу, ведет поиск нового тренера, а журналисты просто сообщают инсайды, которых из «Спартака» утекает традиционно много.

И я не очень понимаю жалобы человека, который играл в Италии, видел величайшее давление, которое только бывает в мире, и вдруг раскис под давлением постов в телеге. Просто предположите, что бы было в Италии, если бы вы возглавляли топ-клуб и шли с ним на шестом месте с минус 10 от лидера.

К сожалению, Станкович оказался не готов к такой работе – ни по смыслу, ни по эмоциям. Его просьбу об отставке нужно срочно удовлетворить. Чтобы не продолжать взаимное мучение», – написал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoТимур Журавель
