Биджиев о 0:1 с ЦСКА: «Махачкала» обязана была реализовывать моменты, создали мы их неплохое количество. Тогда был бы другой результат»

Хасанби Биджиев: «Махачкала» не реализовала свои моменты в матче с ЦСКА.

Главный тренер махачкалинского «Динамо » Хасанби Биджиев прокомментировал итоги матча с ЦСКА в 15-м туре Мир РПЛ (0:1).

«Это футбол. Был хороший матч, обе команды хотели победить. Думаю, проблема в том, чтобы мы не реализовали моменты, которые у нас были. Создали мы их неплохое количество.

Нельзя допускать те ошибки в обороне, которые мы допустили, отсюда все и сложилось. Мы должны были быстрее сработать и перестроиться, более организованно сыграть сзади, чтобы не дать сопернику такой легкой возможности забить мяч.

При всем этом я считаю, что с нашей стороны была очень активная игра в обоих таймах. Где‑то ЦСКА перехватывал инициативу, но потом все вернулось на круги своя, мы создали много моментов, которые обязаны были реализовывать. Тогда был бы другой результат», – сказал Биджиев.