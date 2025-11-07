«Иностранцам наплевать на Россию – приезжают бабки зарабатывать. У Станковича нет такого, что он хочет здесь остаться и что-то развить, задача – показать результат». Попов об иностранных тренерах

Алексей Попов: Иностранным тренерам наплевать на Россию.

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ

«Вы все должны понимать, что иностранцам на Россию наплевать. Они приезжают бабки зарабатывать. Получилось, не получилось, у Станковича нет такого, что он хочет здесь остаться и что-то развить.

Его задача – показать результат.

У него нет задачи вырастить из 18-летнего Головина Пеле. У него задача купить 25-летнего африканца, чтобы он ему сегодня и завтра забил 10 голов, и они стали чемпионами.

И поэтому то, что они говорят – это их право, ну уволят их с неустойкой и уволят. Он не расстроится, поедет дальше.

В этом проблема иностранцев: они не ценят то, что ценил бы местный специалист. Многие в России мыслят фундаментально, в отличие от иностранцев», – сказал Алексей Попов.