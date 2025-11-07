Мостовой о словах Станковича про усталость: «Заплатят ему, уйдет. Что такого? Из «Спартака» никто недовольным не уезжал. Первый раз, что ли? За последние 20 лет 18 тренеров поменялось»
Александр Мостовой: похоже, Станкович уходит из «Спартака».
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера красно-белых Деяна Станковича про усталость.
Сербский специалист ранее заявил: «В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов».
«В принципе, похоже на то, что он уходит. Может, договорились уже они с клубом. Сказали, что нашли замену и попросили разойтись по-хорошему.
Заплатят деньги ему, и уйдет. Что такого? Из «Спартака» еще никто недовольным не уезжал. Первый раз у нас, что ли? За последние 20 лет в «Спартаке» 18 главных тренеров поменялось», – сказал Мостовой.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
