Ринат Билялетдинов: «Станкович сделал хитрость. Пусть пишет заявление, что хочет к жене. Если подашь заявление, уйдешь без компенсации, а он сказал «А», но не говорит «Б»

16

Экс-тренер ряда российских клубов Ринат Билялетдинов прокомментировал желание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича уехать к жене и дочке.

Ранее Станкович заявил: «Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Я хочу домой, к жене, к дочке».

«Вполне нормальное желание уехать к жене. Он же не куда-то налево собрался. Можно удовлетворить его, если он так хочет. Это если он не играет на публику. Тогда пусть пишет заявление, что хочет к жене, не выдерживает давления в «Спартаке». Но он ждет. Вбросил информацию, закинул удочку и ждет. Вышел на рыбалку и ждет, когда рыбка клюнет. Если подашь заявление, то уйдешь без компенсации, а Станкович сказал «А», но не говорит «Б». Дальше-то что?

Он же для чего-то это сказал. Его же инициатива про увольнение сказать, значит, следующий шаг – его. Ждем следующего заявления, когда уже будет невтерпеж к жене. Без «Спартака» могу, а без жены – нет! Влечение Станковича к жене – нормальное явление. Пусть пишет заявление. Говорить все что угодно можно. Написал и поехал. Он сделал маленькую хитрость: готов к увольнению, если его уволят, а не он сам подаст в отставку. Потому что он же здесь, терпит это все», – сказал Билялетдинов.

