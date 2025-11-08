У Кейна 26 (23+3) очков в 17 матчах сезона. Форвард «Баварии» забил «Униону»
Харри Кейн забил 23-й гол в сезоне.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил 23-й гол в сезоне.
Англичанин поразил ворота «Униона» в 10-м туре Бундеслиги (2:2). Теперь на счету 32-летнего футболиста 23 забитых мяча и 3 ассиста в 17 матчах текущего сезона.
