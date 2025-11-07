Генсек РФС о запрете Садыгову на футбольную деятельность: «Через ФИФА поставим вопрос о распространении решения на весь мир»
РФС предложит ФИФА распространить решение КДК по Садыгову на весь мир.
РФС поднимет вопрос о распространении решения по Туфану Садыгову на территорию всего мира.
Сегодня стало известно, что КДК пожизненно запретил экс-инвестору «Химок» заниматься связанной с футболом деятельностью.
Летом сообщалось, что Садыгов приобрел акции турецкого клуба «Серик Беледиеспор».
– Что будете делать после решения КДК?
– Будем ставить вопрос о распространении решения на территорию всего мира через решение ФИФА, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Глава КДК Григорьянц: «Порядка 160 человек подтвердили, что Садыгов имел отношение к финансированию «Химок». Задержки он объяснял тем, что у него строительный бизнес и кассовый разрыв»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
