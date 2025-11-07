  • Спортс
  • Генсек РФС о запрете Садыгову на футбольную деятельность: «Через ФИФА поставим вопрос о распространении решения на весь мир»
13

Генсек РФС о запрете Садыгову на футбольную деятельность: «Через ФИФА поставим вопрос о распространении решения на весь мир»

РФС предложит ФИФА распространить решение КДК по Садыгову на весь мир.

РФС поднимет вопрос о распространении решения по Туфану Садыгову на территорию всего мира.

Сегодня стало известно, что КДК пожизненно запретил экс-инвестору «Химок» заниматься связанной с футболом деятельностью.

Летом сообщалось, что Садыгов приобрел акции турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

– Что будете делать после решения КДК?

– Будем ставить вопрос о распространении решения на территорию всего мира через решение ФИФА, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Глава КДК Григорьянц: «Порядка 160 человек подтвердили, что Садыгов имел отношение к финансированию «Химок». Задержки он объяснял тем, что у него строительный бизнес и кассовый разрыв»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
