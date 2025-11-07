Глава КДК Григорьянц: «Порядка 160 человек подтвердили, что Садыгов имел отношение к финансированию «Химок». Задержки он объяснял тем, что у него строительный бизнес и кассовый разрыв»

Глава КДК: 160 человек подтвердили, что Садыгов имел отношение к «Химкам».

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что около 160 человек подтвердили, что бизнесмен Туфан Садыгов имел отношение к финансированию «Химок».

Сегодня стало известно, что КДК пожизненно запретил Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью.

«Бывший генеральный директор «Химок» Оленев указал, что Садыгов являлся одним из инвестором клуба, что было известно и сотрудникам клуба, а также неоднократно звучало в СМИ. Более того, генерального директора приглашал и согласовывал Садыгов. При этом все вопросы, ответы, выплаты не происходили без окончательного решения Садыгова. При этом юрлица подчинялись непосредственно Садыгову и средства в клуб поступали после его указания.

Брехов занимал сначала должность заместителя Оленева, и он знал о существовании Садыгова, но не принимал участия в отношениях Садыгова с клубом. Свидетель Дзичковский показал заседанию, что с Садыговым в клубе отношения были у всех, и его на работу тоже принимал Садыгов. Также он появлялся на тренировках, то есть фактически руководил клубом, а гендиректоры выполняли его указания.

Все лица, которых порядка 160 человек, подтвердили, что Садыгов имел отношение к финансированию клуба. По мнению свидетелей, учредители играли подставную роль, поскольку никого из них не видели в качестве лица, которые бы руководили клубом. Свидетель подтвердил, что общался с Бреховым, на что получил ответ, что вопросы по зарплате надо задавать инвестору.

Свидетель Зинченко говорил, что Садыгов спускался в раздевалку к игрокам, регулярно приезжал на тренировки команды. Также второй свидетель пояснил, что официально в качестве руководителя позиционировались Брехов и Оленев, но все в клубе знали, кто являлся фактическим руководителем. Садыгов являлся единственным источником поступления средств. При этом объясняя задержки тем, что у него есть строительный бизнес, некий кассовый разрыв, – постоянно все сводилось к Садыгову. У КДК есть все основания полагать, что гендиректоры выполняли указания Садыгова на протяжении всего времени и при прохождении процедуры лицензирования», – сказал Григорьянц.