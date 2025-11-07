КДК пожизненно запретил Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью
КДК РФС принял решение пожизненно запретить бизнесмену Туфану Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность.
За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлеки утрату профессионального статуса по неспортивным причинам.
Садыгов может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС», – сказал Григорьянц.
«Химки» умерли. Что скажем на прощание?
«С осени пойду работать в доставку». Позорное отношение к игрокам и персоналу «Химок»
