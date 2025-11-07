29

КДК пожизненно запретил Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью

КДК РФС принял решение пожизненно запретить бизнесмену Туфану Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлеки утрату профессионального статуса по неспортивным причинам.

Садыгов может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС», – сказал Григорьянц.

«Химки» умерли. Что скажем на прощание?

«С осени пойду работать в доставку». Позорное отношение к игрокам и персоналу «Химок»

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
Туфан Садыгов
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Артур Григорьянц
logoХимки
logoРФС
КДК РФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
КДК РФС вызвал Садыгова на заседание по делу «Химок»
5 ноября, 09:12
Экс-генменеджер «Химок» о том, что клуб должен ему более 2 млн рублей: «Садыгов сказал, что заплатит. Я верю. Он человек серьезный»
30 октября, 17:13
Мостовой о Юране: «Решение ехать в клуб, которым руководят развалившие «Химки» люди, было странноватым. Но он подневольный тренер: ему предложили, он поехал – и сделал все правильно»
29 октября, 17:59
Юран ушел от Садыгова и в Турции: не платили. Говорят, даже послал самого Туфана
29 октября, 11:52
Главные новости
Глава КДК Григорьянц: «Порядка 160 человек подтвердили, что Садыгов имел отношение к финансированию «Химок». Задержки он объяснял тем, что у него строительный бизнес и кассовый разрыв»
20 минут назад
Сергей Ташуев: «Станкович не живет от зарплаты до зарплаты, у него нет еврокубков – от чего он мог устать? Деян играет на публику, а у нас это не по-мужски»
23 минуты назад
Матч «Крыльев» и «Зенита» не перенесут из Самары («Матч ТВ»)
45 минут назадВидео
Воспитанник «Краснодара» Дашин про инфраструктуру в университете в США: «У нас такого нет – не только в университетах, но и во многих профессиональных клубах»
сегодня, 12:10
Аморим – лучший тренер октября в АПЛ. У «МЮ» 3 победы в 3 матчах
сегодня, 12:08
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Жоан Лапорта: «Новый «Камп Ноу» соответствует тому, что представляет собой «Барса». Мечта стала реальностью. Процесс длился почти 15 лет»
сегодня, 11:58
Мбемо – лучший футболист АПЛ в октябре. Вингер «МЮ» забил 3 гола и сделал 1 передачу в 3 матчах
сегодня, 11:40
Деку о «Барсе»: «Вопрос о стиле игры неактуален. Ничто не изменит ситуацию, кроме упорного труда и самоотдачи»
сегодня, 11:32
Головин, Сафонов, Миранчук, Батраков, Кисляк, Глушенков и Тюкавин – в составе сборной России на матчи с Перу и Чили
сегодня, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Иностранцам наплевать на Россию – приезжают бабки зарабатывать. У Станковича нет такого, что он хочет здесь остаться и что-то развить, задача – показать результат». Попов об иностранных тренерах
8 минут назад
КДК отметил красную карточку Мелкадзе за наступ на ногу Манелову. Форвард «Ахмата» сможет сыграть со «Спартаком»
33 минуты назад
Мареска о критике Руни: «Невозможно играть с одними игроками 65 матчей за сезон. Много лет назад футбол был другим, не таким физически сложным – сейчас все изменилось»
48 минут назад
Новое порно в футболе, впечатления Хайкина, аналитика Лукомского и Игнашевича. Осмысление тура ЛЧ – на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 12:08ВидеоСпортс"
Колосков о Станковиче: «Человека довели – он и так вспыльчивый, легко возбудимый. Постоянные разговоры об отставке влияют на психику»
сегодня, 11:53
«Сосьедад» о ситуации c Захаряном: «Арсен готов играть. Почему он не вызван в сборную – вопрос к Карпину»
сегодня, 11:45
Почти 22 тысячи зрителей посетили открытую тренировку «Барселоны» на «Камп Ноу»
сегодня, 11:30Видео
Хайкин о норвежском гражданстве: «Идет процесс, он может занять до 30 месяцев. Я же не один, кто хочет стать норвежцем – со своей стороны по документации я все сделал»
сегодня, 11:18Видео
Карпин о составе на Перу и Чили: «Кадровых экспериментов и неожиданностей не будет. Настрой максимальный – как всегда»
сегодня, 11:17
Семак о номинации Луиса Энрике на премию The Best: «Это говорит о том, что эксперты смотрят за матчами и сборной Бразилии, и интересуются тем, какой у нас чемпионат»
сегодня, 11:15