  • Глава КДК Григорьянц: «Общий долг «Химок» – более 1 млрд рублей. Садыгов не участвовал, но предоставил объяснения по делу, которые были подписаны его доверенным лицом»
15

Глава КДК Григорьянц: «Общий долг «Химок» – более 1 млрд рублей. Садыгов не участвовал, но предоставил объяснения по делу, которые были подписаны его доверенным лицом»

Григорьянц: суммарный долг «Химок» более 1 млрд рублей.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что суммарный долг «Химок» – более 1 миллиарда рублей.

Ранее КДК РФС пожизненно отстранил бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности за «недобросовестные и неразумные решения, которые привели к утрате клубом профессионального статуса».

«Поступило ходатайство от ФНС Московской области. На заседание был приглашен Садыгов. Лично он не участвовал, но предоставил объяснения по делу, которые были подписаны его доверенным лицом.

Какая задолженность есть у «Химок»? По информации, которую мы получили от конкурсного управляющего, на сегодняшний день суммарный общий долг «Химок» составляет более 1 миллиарда рублей. У клуба есть задолженность перед другими клубами по трансферам, перед сотрудниками, ФНЛ, а также перед РФС и ФИФА. У нас есть информация о структуре финансирования», – сказал Григорьянц.

Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoХимки
КДК РФС
Туфан Садыгов
Артур Григорьянц
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
деньги
