Садыгов о ситуации в «Серике» и Юране: «Вопрос не имеет ко мне отношения. Без комментариев»

Туфан Садыгов заявил, что не имеет отношения к кризисной ситуации в «Серике».

Ранее сообщалось , в «Серик Беледиеспор » из Первой лиги Турции, который возглавляет Сергей Юран , задержки зарплат. Сам тренер говорил , что может уйти из команды.

Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов . Утверждалось , что у Юрана и Садыгова был конфликт.

– Какая ситуация в клубе? Юран остается в команде?

– Вы задаете вопрос, который ко мне отношения не имеет. Мне нечего сказать по этой теме. Без комментариев, – заявил Садыгов.

