Садыгов о ситуации в «Серике» и Юране: «Вопрос не имеет ко мне отношения. Без комментариев»
Туфан Садыгов заявил, что не имеет отношения к кризисной ситуации в «Серике».
Ранее сообщалось, в «Серик Беледиеспор» из Первой лиги Турции, который возглавляет Сергей Юран, задержки зарплат. Сам тренер говорил, что может уйти из команды.
Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов. Утверждалось, что у Юрана и Садыгова был конфликт.
– Какая ситуация в клубе? Юран остается в команде?
– Вы задаете вопрос, который ко мне отношения не имеет. Мне нечего сказать по этой теме. Без комментариев, – заявил Садыгов.
Юран уходит от Садыгова и в Турции: не платят. Говорят, даже послал самого Туфана
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
