Жоан Лапорта: «Верим в команду и Флика. У Ханси четкие идеи»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил поддержку команде и тренеру Ханси Флику.
«Я не беспокоюсь, мы заняты тем, что совершенствуемся с каждым днем. У Ханси очень четкие идеи. Он вовлечен в ситуации, которые возникают в течение сезона. Мы занимаем второе место в Ла Лиге, надеемся сыграть хороший матч в Виго и попытаться сократить отставание.
Предстоит матч с «Челси» в Лиге чемпионов. Мы верим в команду и в нашего тренера. Некоторые игроки восстанавливаются, а те, кто восстановился, показывают высокий уровень. Мы довольны командой и тем, как она работает», – сказал Лапорта.
