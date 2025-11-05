  • Спортс
  Лапорта о Ямале: «Ламин – гений, наша задача – заботиться о нем и защищать. Нужно относиться к нему с пониманием, ведь у него была пубалгия, это не проходит в одночасье»
Лапорта о Ямале: «Ламин – гений, наша задача – заботиться о нем и защищать. Нужно относиться к нему с пониманием, ведь у него была пубалгия, это не проходит в одночасье»

Жоан Лапорта: наша задача – заботиться о Ямале и защищать его.

Жоан Лапорта публично поддержал Ламина Ямаля.

Напомним, на стриме медиафутбольной лиги Kings League 18-летний футболист заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются»

26 октября «Реал» обыграл «Барселону» в класико со счетом 2:1. После финального свистка Карвахаль жестом показал Ямалю, что тот слишком много говорит, что привело к стычке.

«Ламин – гений, и я нахожусь рядом с ним, оказывая ему всю возможную поддержку. Он потрясающий юноша и выдающийся футболист. Наша задача – заботиться о нем и защищать его. Я полностью согласен со всем, что направлено на защиту Ламина, на то, чтобы быть рядом с ним, поддерживать его... Ему всего 18 лет, и нелегко осознать все, что с ним произошло.

Мы должны относиться к нему с пониманием, ведь у него была пубалгия (воспаление в области паха – Спортс’‘), которая не проходит в одночасье. Он очень усердно работает, что заслуживает восхищения – как и все травмированные игроки. Я, кстати, имел возможность лично увидеть, как проходит процесс восстановления», – сказал президент «Барселоны». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
