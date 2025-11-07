  • Спортс
  • Жоан Лапорта: «Новый «Камп Ноу» соответствует тому, что представляет собой «Барса». Мечта стала реальностью. Процесс длился почти 15 лет»
Жоан Лапорта: «Новый «Камп Ноу» соответствует тому, что представляет собой «Барса». Мечта стала реальностью. Процесс длился почти 15 лет»

Лапорта о новом «Камп Ноу»: мечта стала реальностью.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о реконструкции «Камп Ноу». Сегодня «Барса» провела на обновленном стадионе открытую тренировку.

«Очень волнительно. Пришедшие болельщики были просто фантастическими. Новый «Камп Ноу» соответствует тому, что представляет собой «Барса».

Это мечта, ставшая реальностью. Мы хотим, чтобы это был стадион, на котором будут расти новые поколения болельщиков. Члены клуба, которые уже много лет делают «Барсу» лучшим клубом в мире, говорят мне, чтобы я построил его побыстрее, потому что они хотят увидеть стадион полностью.

Я очень счастлив. Процесс длился почти 15 лет, поскольку обновление стадиона планировалось еще в мой первый срок. Но это не удалось реализовать. Мы считали, что реконструкция необходима для спортивной и финансовой жизнеспособности «Барсы». Нам нужно было обновить стадион, даже несмотря на то, что экономическая ситуация не самая лучшая», – сказал Лапорта.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
